Doi târgovișteni s-au luat la harță pentru locul de parcare Doi barbați din Municipiul Targoviște de 47 și respectiv 48 de ani s-au luat la cearta pe un loc de parcare. Cand barbatul de 47 de ani s-a urcat in mașina sa plece, suparat nevoie mare, celalalt targoviștean a inceput sa dea cu picioarele in capota mașinii victimei și chiar a zgariat geamul portierei cu un obiect ascuțit. Polițiștii targovișteni l-au reținut pe agresor pentru 24 de ore, astazi, 22 iulie a.c., urmand sa fie prezentat instanței pentru a se stabili eventualele masuri preventive. Acesta este cercetat pentru impiedicarea sau ingreunarea circulației pe drumurile publice, tulburarea… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol si foto: gazetadambovitei.ro

