Stiri pe aceeasi tema

- Denis Ten (Kazahstan), medaliat cu bronz la patinaj artistic, la Jocurile Olimpice de la Soci, a incetat din viata, joi, la varsta de 25 de ani, dupa ce a fost injunghiat de doi barbati, informeaza agentia Kazinform, potrivit News.ro. „Din nefericire, el nu mai este printre noi”, a declarat Iernar Akimkulov,…

- Denis Ten, celebrul patinator kazah,a avut parte de o moarte violenta. Sportivul a fost injunghiat mortal, relateaza jurnaliștii de la The Mirror. El avea 25 de ani și era medaliat cu bronz in proba de patinaj artistic, la Jocurile Olimpice de la Soci, din 2014. Denis Ten a murit la varsta de 25 de…

- Un fost medaliat cu bronz la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Soci a murit la varsta de 25 de ani, dupa ce a fost injunghiat de doi barbati, scrie News.ro. E vorba de Denis Ten, din Kazahstan, cel care ocupase locul trei la Olimpiada de acum patru ani, si a obtinut o medalie de argint la…

- "Din nefericire, el nu mai este printre noi", a declarat Iernar Akimkulov, purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii din Kazahstan. Denis Ten a fost injunghiat de doi necunoscuti, la ora locala 15.00, la Almati, la intersectia strazilor Kurmangazi si Baiseitova. Sportivul a pierdut trei litri…

- Kazahul Denis Ten, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice 2014 de la Soci in concursul de patinaj artistic, a fost injunghiat mortal la varsta de 25 de ani, informeaza BBC. Agentia Kazinform a anuntat ca Ten a fost injunghiat in coapsa joi, in orasul Almati, de doi barbati care incercau…

- Doi barbați au fost reținuți in dosarul deschis dupa ce doi paznici au fost gasiți morți intr-o firma de pe Bulevardul Timișoara din Capitala. Suspecții urmeaza sa fie prezentați, marți (17 iulie), magistraților Tribunalului București, cu propunere de arestare preventiva. Masura vine dupa ce doi barbați…

- Cursa de 5.000 de metri de la Campionatele Mondiale de Atletism sub 20 de ani din Tampere, Finlanda, a fost una extrem de controversata. Girmawit Gebrzihair, o alergatoare in varsta de 16 ani din Etiopia, este acuzata de fanii care au urmarit cursa ca ar fi de fapt mult mai batrana. Imaginile cu etiopianca,…

- Doi hoti au fost retinuti de politie dupa ce au furat mai multe acumulatoare pentru automobile. Suspectii in varsta de 19 si 25 de ani, originari din Chisinau si Ceadar-Lunga, au fost observati pe o strada din Ciocana, avand un comportament suspect.