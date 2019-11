Stiri pe aceeasi tema

- Santos Samuel Fonseca, de 21 de ani, si Jonathan Salazar, de 20 de ani, s-au tarat printr-o gaura de 55 de centimetri pe care au taiat-o in tavanul unei toalete destinate detinutilor din inchisoarea din Salinas, la sud de San Francisco. Biroul serifului din comitatul Monterey a precizat ca barbatii…

- Rusoaica Elizaveta Dubrovina, 22 de ani, a fost gasita vinovata de crima de o instanța din St. Petersburg și condamnata la 13 ani de inchisoare, dupa ce și-a ucis sora de 17 ani. Cruzimea de care a dat dovada Elizaveta este de neimaginat. Ea și-a injunghiat in 2016 sora mai mica de aproape 200 de ori,…

- Un baiat in vasta de 17 ani a fost gasit printre morminte, mai mult mort decat viu, la cimitirul din orasul Dubasari. Victima avea rani si vanatai pe fata. Cel care l-a gasit, un adolescent in varsta de 16 ani, a chemat imediat ambulanta, insa medicii nu l-au putut salva.

- Un roman a stat aproape 1.000 de zile dupa gratii, in Spania, acuzat de o crima pe care nu a comis-o. Nicolae Stan a fost inchis pe durata procesului, incepand cu data de 7 aprilie 2017, fiind suspectat in cazul uciderii unui om de afaceri.

- Un detinut in varsta de 39 de ani, incarcerat la Penitenciarul Focsani, unde executa o condamnare de 22 ani de inchisoare pentru omor calificat, a evadat vineri dupa-amiaza, in timp ce se afla la munca pe raza localitatii Golesti, a informat unitatea de detentie. ‘Vineri, 20 septembrie 2019, in jurul…

- Un barbat din Komi, nord-vestul Rusiei, a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare. Acesta și-a omorat un prieten cu care bause, dupa care și-a facut selfie cu cadavrul. In octombrie 2018, barbatul, al carui nume nu a fost dat publicitații, a baut impreuna cu un prieten, in Vorkuta. La un moment, atacatorul…

- Mii de persoane au marsaluit luni in provincia Papua Occidentala si au incendiat mai multe cladiri guvernamentale ca raspuns la reprimarea unei demonstratii a studentilor papuasi in estul insulei Java, unde acestia manifestau pentru autodeterminare pentru provincia natala.Detinuti aflati…