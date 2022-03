Stiri pe aceeasi tema

- Peste 270.000 de refugiați ucraineni au intrat in Republica Moldova de la inceputul invaziei rusești, dintre care 100.000 au decis sa ramana aici, spue premierul moldovean Natalia Gavrilița care a cerut asistența internaționala pentru a face fața numarului mare de refugiați ucraineni care continua sa…

- Wizz Air anunța ca ii va sprijini pe refugiații ucraineni, oferindu-le 100.000 de bilete gratuite* pentru toate zborurile catre Europa continentala care decoleaza din țarile invecinate Ucrainei (Polonia, Slovacia, Ungaria, Romania). Wizz Air iși asuma astfel angajamentul sa ii ajute pe refugiați pentru…

- „In acest moment, americanii au sosit, ca sa spunem așa, au venit deja pentru pregatiri peste 100 de soldați americani, specialiști, care pregatesc aceasta incartiruire viitoare a trupelor, deci au sosit deja in Romania”, a declarat, marți Vasile Dincu și a adaugat ca „asta inseamna ca nu va dura mult…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca vor fi gata sanctiuni si alte masuri in cazul unui atac asupra Ucrainei, iar guvernul sau va cere parlamentului sa voteze sanctiuni impotriva unor persoane si companii din Rusia, informeaza marti Reuters. Intr-un articol aparut in publicatia The…

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…

- Armand Goșu, expert in spațiul rusesc, a vorbit despre situația in care se afla Ucraina in acest moment, pe fondul conflictului cu Rusia. Expertul a comentat cursul evenimentelor, pe acest subiect. Armand Goșu a explicat la Europa FM ca Rusia nu negociaza daca nu are un interes, iar o negociere cu Rusia…

- Compania Innargi, o divizie a grupului danez AP Moller Holding, va construi cea mai mare centrala geotermala din Uniunea Europeana la Aarhus, al doilea cel mai mare oras din Danemarca, potrivit DPA. Firma a semnat un acord pe 30 de ani pentru a construi si opera viitoarea centrala geotermala la Aarhus,…