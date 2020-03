Stiri pe aceeasi tema

- Doi studenti iranieni infectati cu noul coronavirus Covid-19 au fost expulzati din Ungaria si Uniunea Europeana pentru nerespectarea ordinului de carantina spitaliceasca, a anuntat vineri Ministerul de Interne, citat de France Presse. "Cei doi cetateni iranieni cu statut de student in…

- Intr-un scenariu sumbru de viitor, precizeaza Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj, Clinica Medicala I s-ar putea inchide. Corpul de cladire ar urma sa fie pregatit pentru alt tip de pacienți, care nu au coronavirus dar au alte tipuri de boli care se incadreaza pe specialitatea de infecțioase.…

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Ungaria a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care vor trebui sa ramana doua saptamani in izolare la domiciliu,…

- Romanii care revin din Italia in Romania vor avea probleme, dupa ce Ungaria a declarat astazi stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului si a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care insa…

- Ungaria a anuntat sambata anularea manifestarilor pentru sarbatoarea nationala din 15 martie la Budapesta din "motive de securitate", din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza MTI si AFP, anunța AGERPRES.Aceste manifestari, care includ de obicei un discurs al premierului Viktor Orban,…

- Doi studenti iranieni aflati in Ungaria sunt infectati cu noul coronavirus, primele cazuri de infectare cu COVID-19 confirmate in aceasta tara, a anuntat miercuri premierul Viktor Orban. „Avem primul caz de coronavirus, de fapt sunt deja doi pacienti care au trebuit sa fie transportati la un centru…

- Faptele arata ca ultimii zece ani constituie deceniul cel mai reusit in istoria Ungariei in ultimii 100 de ani, a declarat duminica premierul Viktor Orban in discursul sau despre starea natiunii, potrivit MTI preluat de agerpres. Seful guvernului de la Budapesta a spus ca poporul ungar a pierdut…

