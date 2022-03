Doi soți și copilul lor au rămas înzăpeziți, în Munții Sebeșului, la -22° Celsius. Intervenție a salvamontiștilor și jandarmilor Vineri seara, in jurul orelor 22:20, salvamintiștii din Alba au fost solicitați sa intrervina, ca forta de sprijin, in ajutorul jandarmilor montani de la Sureanu in cazul unui autoturism ramas inzapezit. In mașina erau trei persoane: tatal, mama si copilul, iar afara erau -22° Celsius. Aceștia se aflau in zona fara semnal. Cautand sa intre in raza unui releu de telefonie mobila si tinand telefonul afara in frig, barbatului i s-a redus mult acumulatorul terminalului. A sunat la 112 si a indicat faptul ca a trecut de barajul Oasa, pe langa manastirea Oasa, unde a vazut o cabana inchisa, cu doua… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un turist aflat in stare grava in masivul Ceahlau, in zona Cabanei Dochia, a fost salvat dupa o interventie de sase ore a salvamontistilor nemteni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Salvamontistii din Neamt intervin, miercuri dupa-amiaza, pentru recuperarea unor tineri din Iasi care au intrat pe traseul care urca de la Cascada Duruitoarea, desi este inchis, iar apoi s-au abatut de la poteca, aflandu-se intr-o zona cu zapada de peste un metru si risc de avalansa. „Salvamont Neamt…

- Salvamontistii au inregistrat 57 de apeluri in doar 24 de ore, cele mai multe pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic, 59 de persoane fiind salvate. 24 dintre acestea au fost transportate la spital. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 57 apeluri prin care se solicita…

- Salvamontiștii intervin de urgența, duminica, pentru a salva doua persoane care s-au ratacit și blocat in zona Gardul Stanilelor din masivul Ceahlau. “Acțiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont Neamț pentru gasirea și recuperarea a doua persoane ratacite și blocate in zona…

- Interventie a salvamontistilor din judetul Sibiu Salvamontiști în acțiune. Foto: Arhiva RRA. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O noua interventie a salvamontistilor de la baza Bâlea Lac, din judetul Sibiu, a fost necesara aseara, pentru recuperarea a doi turisti…

- Date statistice COVID-19 din 14.12.2021: – Total persoane confirmate: 34087 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 15 – Total persoane vindecate: 32613 – Total decese: 1110 – Decese in ultimele 24 h: 2 (1. Femeie, 86 de ani, din Saliste; 2. Femeie, 67 de ani, din Cugir – nevaccinati, cu comorbiditati) – Total…

- Zona turistica Șureanu, „Elveția Romaniei”: Stațiunea cu un potențial deosebit se dezvolta intr-un cadru natural spectaculos la aproape 2000 de metri altitudine Zona turistica Șureanu, „Elveția Romaniei”: Stațiunea cu un potențial deosebit se dezvolta intr-un cadru natural spectaculos la aproape 2000…

- Intervenție a Salvamontiștilor pe Tampa, dupa ce șase turiști care au urcat pe munte au ajuns abia dupa ce instalatiile de transport pe cablu din Brasov si-au terminat programul de functionare. Aceștia au fost recuperați in siguranța de salvatori. Serviciul Salvamont din Brasov a transmis ca salvatorii…