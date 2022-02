Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 65, la kilometrul 66+300, in zona localitații Jitaru, județul Olt, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, care au intrat in coliziune frontala, informeaza Poliția Romana.Din primele informații,…

- Pe DN 2 Urziceni - Buzau, in zona localitatii Cotorca, doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune, in urma careia o persoana a decedat si doua au fost ranite."La locul interventiei au fost alocate trei echipaje din cadrul Detasamentului de pompieri Urziceni cu o autospeciala de stingere, o…

- Duminica, 9 ianuarie, la ora 11.29, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.J 108 F, in localitatea Mogoșești s-a produs un accident rutier. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 49 ani a intrat in coliziune…

- Traficul este dirijat pe DN2 E85, din cauza unui accident rutier soldat cu o victima. Doua mașini s-au ciocnit, o persoana ramanand incarcerata. Trafic rutier dirijat pe DN2E85, intre Gura Calnau si Potarnichesti, accident de circulatie. Se pare ca este vorba de o coliziune intre doua autovehicule,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 (E85) Ramnicu Sarat - Buzau, la iesire din localitatea Posta Calnau, judetul Buzau, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane, in care se aflau trei…

- Sambata, 11 decembrie: Accident rutier la Ocnele Mari- un autoturism cu 3 pasageri, in timp ce se deplasa in Ocnele Mari, șoferul ar fi pierdut controlul volanului intrand intr-un cap de pod. In urma impactului a rezultat ranirea a 2 persoane, care au fost transportate la spital. Polițiștii efectueaza…