Stiri pe aceeasi tema

- Solidaritate intre pompierii din Romania și din Ucraina. Doi soți, pompieri militari in zona Cernauți, și-au trimis marți copiii, de 3 și 10 ani, in casa unei angajate a ISU Suceava, unde vor ramane in siguranța timp de cateva zile, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vicepresedintele USR, Dan Barna, a venit la Suceava pentru a spriji campania umanitara organizata de Fundatia „Sange pentru Romania”. El a insotit doua TIR-uri pline cu alimente si medicamente care vor ajunge la Cernauti, in Ucraina.

- Comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru afaceri interne, a mers luni in vama Siret din județul Suceava, acolo unde se afla cei mai mulți refugiați care au intrat in Romania. Oficialul a stat de vorba și cu guvernatorul regiunii Cernauți din Ucraina, caruia i-a transmis ca toata Uniunea…

- Irina are doua fete, o țara la care ține, dar pe care o și critica. Ucraina are și o alta fața decat cea eroica, spune ea. E țara unde, susține femeia, nu-i funcționa tratamentul de dializa, așa ca a venit ca sa-l faca la Suceava. Și e țara unde „chiar si acum, ca e razboi, vameșii intind mana dupa…

- Mircea Lucescu a aterizat in Romania in noaptea dintre vineri, 25 februarie, și sambata, 26 februarie, in jurul orelor 02.00. Antrenorul Dinamo Kiev a plecat impreuna cu staff-ul echipei de fotbal, din zona de conflict armat din capitala Ucrainei. IL Luce a fost rezervat in declarații. Ce s-a intamplat.…

- Un reporter Monitorul de Suceava s-a deplasat, vineri dimineața, pana la Cernauți, pentru a constata la modul direct care este situația de dincolo de granița.In partea ucraineana, la intrarea in Romania, cozile de intind pe mai bine de zece kilometri, asta in condițiile in care in mai multe zone se…

- Pe jos, cu copiii in brațe și geamantane dupa ei, sau in mașini, sute de oameni din zona Cernauți au trecut, joi, frontiera cu Romania, in județul Suceava, fugind din calea razboiului, scrie Monitorul de Suceava . Jurnaliștii ziarului au filmat coada de sute de mașini care așteptau sa intre in Romania…

- Mulți ucraineni speriați din cauza razboiului au decis sa paraseasca țara. In județul Suceava, la granița cu Romania, s-au format cozi mari de mașini. Vehiculele s-au așezat pe doua randuri, iar coada se intinde pe doi kilometri.Potrivit unui corespondent Europa FM, ucrainenii care și-au parasit casele…