Doi soți, infectați cu COVID-19, s-au stins din viață la puțin timp de la vaccinare. Fiica lor se află în stare gravă la ATI Doi soți din Prahova au decedat la cateva zile dupa vaccinare, iar fiica acestora se afla in stare grava la ATI. Cei doi au avut simptome de COVID inainte de imunizare, insa au considerat ca sunt raciți și s-au tratat ca atare. Femeia de 66 de ani și barbatul de 71 de ani nu au ezitat insa sa se vaccineze. Pe data de 3 martie au mers la Campina pentru a se vaccina. Imediat dupa imunizarea cu serul Pfizer, femeia a leșinat. Medicii au stabilizat-o, iar dupa o ora și jumatate, a fost trimisa acasa, insa stare ei a continuat sa se deterioreze. Pe data de 6 martie, familia a chemat ambulanța. Femeia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situație grava in Prahova, unde doi soți au murit dupa ce s-au vaccinat anticoroanvirus. Doi soti din Prahova au murit la cateva zile dupa ce s-au vaccinat impotriva noului coronavirus. Ei au avut simptome de COVID-19 inainte de imunizare, insa au crezut ca sunt raciti si au luat tratament…

- Gabi Lunca s-a infectat cu SARS-COV-2 și se afla internata la Terapie Intensiva. In varsta de 82 de ani, Gabi Lunca a fost dusa la spital dupa ce a acuzat stari de rau. Pe 8 martie, artista a aflat ca infectata cu noul coronavirus. Fiica ei a decis sa ii faca un test, dupa ce a vazut ca mama…

- Cel mai tanar roman care s-a vaccinat impotriva noului coronavirus este un adolescent de 16 ani care are domiciliul in Bucuresti si a primit vaccinul, sambata seara, la un centru din judetul Prahova. Victor Gabriel Antonescu, care in urma cu trei zile a implinit 16 ani, sufera de o boala cronica si…

- Ministerul Sanatații informeaza urmatoarele cu privire la incendiul produs in aceasta seara in localitatea Inotești din județul Prahova:Doi pacienți au suferit arsuri in incendiul violent care a izbucnit luni seara in satul Inotești din comuna prahoveana Colceag.Aceștia au fost fost transportați la…

- Patru pacienți transferați la alte spitale din Capitala dupa incendiul de la Institutul Național „Matei Balș” sunt inca internați, marți, la Terapie Intensiva. Alți doi pacienți sunt la același spital, in stare grava, potrivit Mediafax. Zeci de pacienți au fost transferați dupa incendiul care…

- Marți a fost confirmat inca un deces in randul pacienților care au fost transferați dupa incendiul care a avut loc vinerea trecuta la Institutul Matei Balș din București. Bilanțul tragediei ajunge astfel la 10. Inca un deces a mai fost confirmat in aceasta dimineața. „Ministerul Sanatații a fost informat…

- Ministerul Sanatații a confirmat, marți dimineața, al noua-lea deces in randul pacienților care au fost internați la Institutul Matei Balș din București cand a avut loc incendiul. „Ministerul Sanatații a fost informat, in aceasta dimineața, despre un deces in randul pacienților care s-au aflat in Pavilionul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova anunta, luni, ca incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut sub 3 la mie in mai multe localitati, printre care Ploiesti, Campina, Azuga, Busteni, Sinaia. „Pentru UAT-urile unde rata de incidenta este intre 1,5-3/1.000 de locuitori, sunt in vigoare…