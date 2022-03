Stiri pe aceeasi tema

- In data de 12.03.2022, in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-au prezentat pentru a intra in Romania doi cetațeni ucraineni (soț și soție) cu un autoturism inmatriculat in Ucraina, informeaza Politia de Frontiera Romana. In baza analizei de risc, polițiștii de frontiera și…

