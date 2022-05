Stiri pe aceeasi tema

- Costul rachetelor poate varia foarte mult. In timpul razboiului, Federația Rusa a tras 1.300 de rachete in Ucraina , ceea ce l-a costat pe agresor cel puțin 7,5 miliarde de dolari. Acest lucru este raportat de Forbes. Ei au calculat ca Rusia a lansat 235 de rachete Kalibr in Ucraina. Este dificil de…

- Un barbat a primit o suma fabuloasa de aproape jumatate de milion de dolari dupa ce și-a dat in judecata compania pentru ca i-a organizat o petrecere surpriza. Kevin Berling a caștigat 450.000 de dolari din proces, unde a argumentat ca adunarea la birou pentru ziua lui de naștere i-a provocat stres…

- Unul dintre cele mai mari jafuri de criptomonede din istoria acestui tip de currency a fost descoperit in ultima saptamana. E vorba despre criptomonede in valoarea de 620 de milioane de dolari, iar cazul este investigat de catre FBI. Desi a fost descoperit recent, jaful s-a petrecut in luna martie si…

- Kytch, un startup care folosește tehnologia pentru a controla mașinile de inghețata, da in judecata McDonald’s. Plangerea acuza lanțul de publicitate falsa și de interferența in contractele cu clienții sai. McDonald’s ar fi trimis e-mailuri francizaților in care le spunea ca dispozitivele Kytch incalca…

- Plangerea facuta de Bristol Myers Squibb la instanta federala din Delaware afirma ca utilizarea Imfinzi pentru a trata cancerul pulmonar si de vezica urinara incalca mai multe brevete referitoare la imunoterapia Opdivo dezvoltata de Bristol. Un purtator de cuvant al AstraZeneca a declarat vineri ca…

- Cele mai scumpe camere de hotel din lume. Clasificate pe stele, cu facilitați de ultima generație ori opere de arta in interior, va prezentam cateva din spațiile de cazare pe termen scurt al caror preț pe noapte este echivalentul unei case intr-o țara civilizata. Palm Casino Resort (Las Vegas, SUA).…

- Procurorul general al Texasului a dat in judecata Facebook, invocand faptul ca rețeaua sociala ar fi colectat in mod ilegal date biometrice ale utilizatorilor fara consimțamantul lor cu ajutorul tehnologiei de recunoaștere faciala, informeaza Reuters. Potrivit unei persoane familiarizate cu acest caz,…