- Lumea traficanților de droguri din Iași nu este rezervata tinerilor. O sexagenara din Ferentari a vandut timp de o jumatate de an, impreuna cu o prietena, heroina consumatorilor ieșeni. Avea de altfel vechime in branșa, prima condamnare a femeii pentru astfel de fapte datand din 2011. A explicat judecatorilor…

- Un restaurant grecesc de pe plaja a ajuns ținta criticilor aspre din nou dupa ce doi turisti au fost socati cand au primit o nota de plata de 811 euro pentru doua bauturi. DK Oyster este un restaurant extrem de cunoscut situat pe plaja Platis Gialos de pe insula Mykonos, care se descrie ca fiind […]…

- La librariile Carturești din Iași s-au format in aceasta dimineața cozi neobișnuit de mari. Librariile Carturești au lansat o campanie prin care acorda o carte sau o revista celor care se prezinta duminica la urne. Campania este valabila și la Iași, la cele doua librarii din Palas Mall și din Centrul…

- In urma cu aproximativ trei luni, un barbat din Iași a comis o fapta ingrozitoare, pentru care risca sa stea mulți ani in spatele gratiilor. Ionuț Proca a incercat sa ucida o prostituata din oraș, lovind-o de mai multe ori cu un ciocan. Scenele de coșmar au avut loc in apartamentul in care femeia se…

- RECUNOAȘTERE… Programele social filantropice derulate de Episcopia Hușilor prin Asociația „Filantropia Ortodoxa” Huși au fost prezentate in cadrul Conferinței Internaționale „Sisteme integrate in ingrijirea pe termen indelungat”, desfașurata la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de…

- INFIORATOR… George Vilcu și Ionela Bercea, tinerii care se aflau pe una dintre motocicletele implicate in teribilul accident de pe DN 24, erau mire și mireasa! Saptamana viitoare, spun apropiații, era programata nunta. In ziua fatidica se intorceau de la Iași, unde au fost sa iși cumpare haine noi,…

- GRAV… Trei tineri, impatimiți ai vehiculelor pe doua roți, și-au pierdut viața dupa ce unul dintre ei a efectuat o manevra periculoasa. A urmat un accident teribil in urma caruia doi barbați de 27 și 35 de ani, alaturi de o tanara de 25 de ani, din județele Galați și Iași, și-au pierdut viața. Conform…

- KITSCH… Au trecut cateva zile de la inmormantarea interlopului Costel Corduneanu, insa rețelele de socializare continua sa abunde de filmulețe cu cele intamplate in Iași. Moșailov a fost unul dintre oamenii-cheie de la inmormantare, fiind ca un caine credincios familieri indoliate. El a fost și cel…