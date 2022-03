Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 20 martie, polițiștii orașului SannicolauMare au acționat in localitatea Lovrin pentru imbunatațirea climatului de siguranța civica, prevenirea faptelor infracționale, creșterea vizibilitații elementului polițienesc și diminuarea riscului rutier. Au fost verificate 22 de societați comerciale, controlate…

- Oamenii legii au gasit in mașina celor doi soți 1,6 milioane de dolari și 50.000 de euro, dar și ceasuri, genți și bijuterii de valoare. La audieri, cei doi au spus ca bunurile nu le aparțin și au dat declarații contradictorii.Oamenii legii au deschis un dosar penal și continua cercetarile, timp in…

- In cursul zilei de astazi, o femeie in varsta de 50 de ani și un barbat de 49 de ani au fost gasiți fara suflare in locuința lor din județul Dolj, localitatea Mischii. Cei doi ar fi trait in concubinaj pana acum, iar cel care i-a gasit a fost fiul femeii. Crima urmata de sinucidere […] The post Un barbat…

- Crima a avut loc in localitatea Capu Codrului, din judetul Suceava. Politia Gura Humorului a fost contactata de un tanar de 21 de ani, care a spus ca si-a agresat bunica. Oamenii legii s-au deplasat in gospodaria indicata de presupusul autor, unde au gasit-o pe femeie fara suflare.Politistii au descoperit…

- Au fost momente de coșmar atat pentru profesorii, cat și pentru elevii dintr-o școala din Targu Jiu. In aceasta dimineața, unul dintre școlari a alertat autoritațile, apeland numarul unic de urgența 112, spunand ca este vorba despre o amenințare cu bomba. Iata ce au gasit polițiștii la fața locului!

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Valea Vișeului au pornit in urmarirea unui barbat care, in cele din urma, s-a rasturnat cu mașina. Oamenii legii au descoperit ca mașina era plina cu țigari. Incidentul a avut loc pe dealul Hera, județul Maramureș, iar șoferul a fost transportat la spital.…

- Percheziții inopinate in aceasta dimineata in Penitenciarul din Rezina. In urma descinderilor, au fost ridicate mai multe obiecte și substanțe interzise detinutilor sa le aiba asupra lor.