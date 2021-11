Doi soți din Aiud au cerut ajutorul poliției, după ce o rudă i-a amenințat și agresat La data de 1 noiembrie 2021, polițiștii din Aiud au fost sesizați de catre o femeie, de 66 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la domiciliu, impreuna cu soțul sau, ar fi fost amenințați de catre fratele soțului. Femeia a reclamat ca barbatul le-ar fi distrus și un geam de la ușa de acces a locuinței, iar in data de 31 octombrie ar fi fost agresați de catre acesta. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbatul de 61 de ani, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioada de 5 zile.Pe numele sau a fost intocmit un dosar… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

