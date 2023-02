Doi soţi depistaţi de poliţişti în aceeaşi noapte, conducând sub influenţa alcoolului Doi soti din municipiul Bistrita s-au ales cu dosare penale dupa ce ambii au fost depistati de politisti conducand sub influenta alcoolului, in aceeasi noapte, potrivit buletinului de presa remis luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

