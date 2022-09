Doi soți de 89 de ani au căzut de la etajul 7 al unui bloc – polițiștii iau în calcul toate variantele Scene cumplite in Capitala. Doi soti au cazut de la etajul 7 al unui bloc din zona Barbu Vacarescu. Sunt luate in calcul toate variantele, insa cea mai plauzibila este ca ar fi vorba de o sinucidere. Cei doi pensionari de 89 de ani au cazut de la etajul 7 al unui bloc situat pe Barbu Vacarescu, din Capitala. Ambii au fost declarați morți de echipajul sosit la fața locului pentru a le acorda primul ajutor. Batranii erau ingrijiți de o vecina, care plecase sa le faca cateva cumparaturi și i-a lasat singuri. Cand s-a intors a aflat deja de dubla tragedie. Soții locuiau la etajul 3, au urcat patru… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

