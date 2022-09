Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… Accidentul a avut loc in jurul orei 4.00 dimineața. Un autoturism in care se aflau cinci persoane a cazut intr-un rau. La fața locului au fost solicitați salvatorii astfel ca doua ambulanțe SMURD și trei ale Serviciului Județean de Ambulanța au sosit la fața locului. Medicii i-au gasit pe…

- Cristina Rus a trecut prin momente de spaima miercuri, 17 august. Indragita solista a fost implicata intr-un accident de mașina. Polițiștii și pompierii au sosit de urgența la fața locului. Cristina Rus a suferit un accident de mașina, in zona Pieței Buzești, langa Gara de Nord. Mașina artistei a fost…

- TRAGIC… Un barbat in varsta de 50 de ani din localitatea Valea Grecului a decedat in urma unui accident, de care, spun martorii oculari, nu conducatorul auto s-ar face vinovat, ci chiar victima. Barbatul avea des obiceiul de a consuma alcool, dupa care prefera sa se intinda pe oriunde apuca, chiar si…

- Pe Drumul National 15 B, care face legatura intre Moldova si Ardeal, a avut loc un spectaculos accident, un batran cazand cu masina de pe un pod Cadrele de la Inspectoratul pentru situatii de Urgenta „Petrodava“ Neamt au fost solicitate sa intevina la un accident care s-a petrecut astazi, 29 iulie 2022,…

- GHINIOANE IN LANȚ… Grav accident de circulație in Barlad, in care a fost implicata o ambulanța ce se afla in misiune. Salvarea a fost solicitata in Vulpașeni, comuna Bacani, acolo unde un copil de 14 ani a fost lovit de o mașina. Cadrele medicale l-au gasit in stop cardiorespirator. Au facut eforturi…

- ACCIDENT… Ambulanța vasluiana a fost solicitata sa intervina in cazul unui accident rutier petrecut pe raza localitații Moara Domneasca și in care a fost implicat un minor. Din primele cercetari a reieșit faptul ca minorul se plimba cu o trotineta, a ieșit pe carosabil și a fost lovit de un autoturism.…

- GRAV… In aceasta dupa amiaza, a avut loc un grav accident rutier in satul Vulpașeni, comuna Bacani. Un copil de 14 ani, pieton, a fost lovit de mașina. A fost trimisa o ambulanța B1 SAJ cu medic. Victima a fost gasita in stop cardiorespirator. S-a reușit resuscitarea și a fost transportat, intubat,…

- Aseara, 25 iunie 2022, un accident rutier s-a produs la intersecția de langa Iulius Mall. UPDATE: Mașina cu numere de inmatriculare de Neamț este vinovata de producerea accidentului. Șoferul autoturismului a vrut sa vireze la stanga și nu s-a asigurat. Astfel, a intrat in coliziune cu un alt autoturism.…