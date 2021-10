Stiri pe aceeasi tema

- Fiind sub influența alcoolului, a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. In seara zilei de 22 septembrie, in jurul orei 22:00, polițiștii Biroului Rutier Pitești au fost sesizați cu privire la un eveniment rutier din care au rezultat doar pagube materiale, produs pe strada Smeurei, din…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 20:15, producerea unui accident pe DJ161D, intre localitațile Nireș și Manastirea, comuna Mica. Conform unor martori, un autoturism a ajuns in șanț, dupa ce a lovit un cal. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului…

- La data de 25 august 2021, in jurul orei 20,00, un barbat de 65 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, a patruns pe sensul opus de circulație și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat din Alba Iulia. In urma accidentului,…

- Un barbat din Alba Iulia este cercetat penal pentru producerea unui accident rutier in municipiu. Avea alcoolemie de 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 25 august, in jurul orei 20.00, un barbat de 65 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada…

- ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un șofer MORT de BEAT a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit un autoturism ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un șofer MORT de BEAT a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit un autoturism Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc miercuri, 25 august 2021, in…

- Un tren a lovit un autoturism, duminica, la o trecere la nivel cu calea ferata de la periferia municipiului Miercurea Ciuc. In urma impactului masina a luat foc, iar incendiul s-a extins pana la una dintre locomotivele trenului. Doua persoane aflate in autoturism au murit carbonizate, iar cei aproximativ…

- ACCIDENT rutier la Campeni: Un barbat de 46 de ani, ranit dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit alt autoturism ACCIDENT rutier la Campeni: Un barbat de 46 de ani, ranit dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit alt autoturism Un accident rutier a avut loc miercuri, 18 august…

- O mașina a Jandarmeriei Cluj a lovit un autoturism in zona VIVO, din Florești, in timp ce circula pe contrasens. Martorii spun ca oamenii legii aveau semnalele acustice pornite. Accidentul s-a produs joi, in jurul orei 18.40.In urma acestui accident traficul a fost afectat.