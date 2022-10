Stiri pe aceeasi tema

- Doi asistenți maternali, soț și soție, impreuna cu fiica lor au supus la munca forțata patru minori care erau in plasament la ei. Daca aceștia refuzau, erau batuți – dup[ cum precizeaza digi24.ro. Citește și: Reținuta de polițiști ca urmare a relelor tratamente aplicate fiului minor Polițiștii din Timișoara…

