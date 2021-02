Doi soldați ucraineni au fost uciși în timpul reluării violențelor de către separatiști Armata ucraineana a anunțat vineri ca doi soldați au fost uciși de separatiștii pro-ruși joi, ziua unei vizite a președintelui Volodimir Zelenski la linia frontului din estul țarii cu ambasadorii G7, relateaza AFP.

Un soldat a fost ranit mortal de un lunetist lânga Zaitseve, la aproximativ douazeci de kilometri de &"capitala&" separatista din Donetsk, iar un altul a fost ucis de o mitraliera în apropiere de Novomykhailivka, în aceeași regiune, a declarat armata într-un comunicat.

Este pentru prima data de la începutul anului când doi soldați de la Kiev… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

