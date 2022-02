Doi soldați ruși s-au dus să ceară combustibil la o secție de poliție din Shevchenkovo, lângă Harkov In razboiul din Ucraina apar și cazuri de inconștiența vecina cu prostia. Doi soldați ruși au ramas fara combustibil pentru vehiculul lor, așa cum se pare ca au ramas multe blindate și tancuri ale armatei ruse, și s-au dus sa ceara ajutor de la o secție de poliție ucraineana. Probabil erau convinși de propaganda rusa dinainte conflictului prin care li se spunea ca poporul ucrainean ii așteapta cu brațele deschise. Din pacate, așa cum au aflat acum, nici vorba de o primire prietenoasa, dimpotriva. Ambii soldați, foarte tineri, au fost reținuți de polițiștii din Shevchenkovo și interogați de autoritațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

