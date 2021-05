Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni au depistat un barbat in timp ce conducea un autoturism sub influența bauturilor alcoolice. Luni seara, polițiștii orașului Sannicolau Mare au oprit pentru control in Saravale un autoturism condus de un barbat de 44 de ani care se afla sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- Ieri, 15 aprilie 2021, in jurul orei 06.40, polițiștii din Zlatna au depistat un barbat de 62 de ani, din comuna Sohodol, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii…

- 435 de șoferi au fost depistați conducand sub influența bauturilor alcoolice, in perioada 05 – 11 aprilie a.c., cand la nivel național, peste 6.000 de polițiști rutieri au desfașurat acțiuni punctuale The post 435 de șoferi au fost depistați conducand sub influența bauturilor alcoolice first appeared…

- La data de 6 aprilie 2021, in jurul orei 15.50, polițiștii din Campeni au depistat un barbat de 48 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,69…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi cu permisul suspendat și aflați sub influența bauturilor alcoolice, depistați de polițiștii din județul Alba Polițiștii din Alba au depistat in trafic mai mulți șoferi care au pus in pericol siguranța in trafic, avand permisul suspendat sau conducand sub…

- Doua dosare penale au intocmit politistii din Salaj, in ultimele 24 de ore, pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Ambii conducatori auto au fost condusi la spital in vederea recoltarii de probe biologice. La data de 17 martie a.c., ora 22:00, un barbat de 43 de ani a fost oprit pentru…

- Ieri, 8 martie 2021, in jurul orei 14.50, polițiștii din Sebeș au intervenit pe DN 7, in apropiere de municipiul Sebeș. Un barbat de 42 de ani s-a rasturnat in afara carosabilului. Șoferul de tir care a cauzat accidentul rutier se afla sub influența alcoolului, și a fost reținut de polițiști. Un barbat…

- PERICOLE pe șoselele din Alba. Doi șoferi s-au ales cu dosare PENALE pentru condus sub influența alcoolului sau cu permisul suspendat Polițiștii din Alba au depistat, in ultimele 24 de ore, doi șoferi care nu au respectat legislația rutiera, aceștia conducand beți la volan sau cu permisul suspendat.…