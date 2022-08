Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 17 și 18 iulie 2022, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate, in specia, excesului de viteza. S-a acționat, in principal pe DN 1, intre municipiul Aiud și limita cu județul Cluj dar și pe DN…

- Nenorocire pe autostrada Vestului. Conform IPJ Timiș „Pe Autostrada A1, in zona localitații Sagu, sens de mers Arad – Timișoara, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, s-a produs un accident rutier, in urma caruia și-a pierdut viața un barbat de 53 de ani, cetațean polonez. Acesta a…

- Accident de circulație, sambata, pe A1, in zona localitații Țipari. O persoana a ajuns la spital dupa ce un autoturism a lovit din spate o autoutilitara și a proiectat-o in parapetul median. Circulația a fost deviata pe banda de urgența pe sensul de mers spre Deva.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe autostrada A1 Deva – Sibiu, din cauza temperaturilor ridicate din timpul zilei, rosturile de dilatație din zona viaductului Sacel, km 265 (loc Sacel, jud Sibiu), sensul spre Sibiu, inainte de intrarea in tunel cu aproximativ…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A1 Deva – Sibiu, rosturile de dilatatie din zona viaductului Sacel (jud Sibiu), sensul spre Sibiu, si-au marit spatiul, creandu-se astfel pericolul de a sari si a se produce evenimente rutiere. Situatia a fost…

- Acțiune preventiva a polițiștilor, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu. 16 șoferi, amendați pentru neportul centurii de siguranța Duminica, 5 iunie, in intervalul orar 09:30 – 13:00, pe A1, in spațiile de servicii situate pe sensul Deva – Sibiu, la km. 260, in zona localitații Cristian, polițiștii Biroului…

- Guvernul Romaniei a aprobat, printr-o ordonanța, modificarea si completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, stabilind noi sanctiuni pentru mai multe abateri de la legislatia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pelerinii care au plecat pe data de 7 mai de la Iasi cu intentia de a promova postul doar cu apa pe traseul Iasi – Vatra Dornei – Cluj – Sibiu – Ramnicu Valcea – Brasov – Bucuresti au ajuns in apropiere de Ramnicu Valcea. Au parcurs, asadar, aproape 700 km, dupa 16 zile de mers. Asta inseamna ca deja…