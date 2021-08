Stiri pe aceeasi tema

Un incendiu de vegetație a izbucnit duminica in Munții Șureanu. Sunt afectate patru hectare de teren pe care se afla vegetație uscata și o plantație de rașinoase.

Curtea de Apel Oradea a dat sentinta definitiva in cazul a 5 politisti bihoreni trimisi in judecata, acuzati ca au luat mita, cu...

- Un grav accident rutier a avut loc pe DN 58, pe raza localitații Soceni,acolo unde doua autoturisme s-au ciocnit. A intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu un echipaj SMURD și doua echipaje de pompieri militari cu doua autospeciale. The post Accident cu trei victime pe o șosea din vestul țarii…

- Polițiștii Biroului pentru Siguranța Școlara au fost sesizați verbal de catre un minor in varsta de 16 ani, elev al unei unitați de invațamant din municipiul Hunedoara cu privire la faptul ca ar fi fost agresat fizic de catre un profesor al școlii respective. The post Acte de violența in școli, pe banda…

Inca un șofer a fost surprins de radar circuland cu viteza record, duminica, in județul Arad, dupa ce, sambata, un bucureștean a șofat...

Furnizorul german de componente pentru industria auto Continental va inchide fabrica de sisteme de inductie din Nadab (Arad) si va...

- Un deputat din vestul țarii a fost condamnat definitiv la 2 ani de inchisoare cu suspendare și 120 de zile de munca in folosul comunitații sub acuzația de loviri și alte violențe. The post Video! Un deputat din vestul țarii a fost condamnat la 2 ani de inchisoare pentru ca l-a batut pe partenerul fostei…

- Moldova va fi legata de sudul si vestul tarii prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a declarat, miercuri, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, senatorul Eugen Tapu-Nazare, presedintele interimar al PNL Neamt. Liderul PNL Neamt a explicat ca una dintre componentele…