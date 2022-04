Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer agresiv a fost plasat sub control judiciar de procurori si lasat in libertate dupa ce a batut un barbat in Dej.La data de 22 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat in varsta de 49 de ani, din comuna Mica, cercetat sub…

- Agresiunea din trafic din zona Gilaura Dej, incheiata cu unul dintre soferi lovit intentionat cu masina, a fost surprinsa de camerele de supraveghere ale Primariei. Camera se afla la o distanta destul de mare, dar chiar si asa, in imagini se distinge momentul in care unul dintre soferi accelereaza,…

- Un șofer agresiv a fost plasat sub control judiciar de procurori si lasat in libertate dupa ce a batut un barbat in Dej.La data de 22 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat in varsta de 49 de ani, din comuna Mica, cercetat sub…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a furat o masina din Deva, cu care a ajuns in municipiul Sibiu, unde a lovit patru autovehicule, el fiind blocat in trafic de alti soferi ca sa nu fuga pana la sosirea politistilor, a anuntat, luni, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu.

- Scene incredibile pe un drum din Timis. Un barbat, de 62 de ani, a fost retinut dupa ce a sicanat in trafic o alta masina in care se aflau doi barbati, a lovit autoturismul, apoi a fugit de la locul accidentului. Totul dupa mai multe pahare de alcool.S-a intamplat sambata seara, pe soseaua dintre Periam…

- Șoferul in varsta de 33 de ani a trait coșmarul vieții lui in momentul in care cei trei barbați au urcat in mașina. Acesta a fost intai agresat verbal pentru ca nu l-a lasat pe unul dintre ei sa urce pe scaunul din fața. Clienții nu purtau masca de protecție și, dupa ce li s-a atras atenția, au devenit…

- Tanarul batut a intrat cu mașina in autoutilitara din fața. Șoferul s-a ales cu mașina avariata și a mai lovit un alt autoturism, care venea din sens opus.Scandalul s-a oprit abia dupa ce au intervenit ceilalți trecatori in apararea șoferului de 18 ani.

- Tanarul batut a intrat cu mașina in autoutilitara din fața. Șoferul s-a ales cu mașina avariata și a mai lovit un alt autoturism, care venea din sens opus.Scandalul s-a oprit abia dupa ce au intervenit ceilalți trecatori in apararea șoferului de 18 ani.