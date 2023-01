Stiri pe aceeasi tema

- Poliția germana a scos de pe șosea doi șoferi romani ai unui autocar cu 42 de pasageri, in Grunstadt. Erau pe drum aproape non-stop de 30 de ore. Dupa cum a anunțat poliția luni, oficialii au controlat vineri traficul pe autostrazile A61, A6 și A 650 și au condus autocarul din Romania pana la o stație…

- In urma intalnirii dintre președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz de la Paris, cu ocazia celei de-a 60-a aniversare a Tratatului franco-german de la Elysee, Franța și Germania anunța intr-o declarație comuna ca vor sa intareasca prezența militara in Estul Europei. Inițiativa…

- „Rezerviștii folosesc acele secrete profesionale ca sa faca bani. Asta este abilitatea lor de baza. Nu sunt in stare sa faca strategii. Geberalul Dan Gheorghe l-a adus pe Florian Coldea la București și a regretat toata viața dupa aceea și sunt convins ca domnul Paunescu (n.r. George Constantin Paunescu)…

- Patru cetateni romani banuiti ca au furat aparatura electronica de mare valoare din magazine din mai multe tari din Europa au fost arestati intr-o operatiune internationala, dupa ce au fost identificati de politia din judetul Zala din vestul Ungariei, relateaza joi MTI. Cei patru barbati au jefuit un…

- Vortexul polar ajunge in Romania, aducand ger si ninsori in urmatoarele zile. Ne așteapta o racire accentuata a vremii in zilele urmatoare. Va fi ger in mai multe zone, iar la munte se anunta ninsori viscolite. Vremea intra intr-un proces de racire accentuata. Vortexul care a pus stapanire pe Marea…

- Mai multe ciocniri cu poliția , urmate de arestari s-au petrecut la mitingul din Grecia impotriva inflației, de miercuri. Poliția din Grecia a reținut cel puțin 10 persoane miercuri (9 noiembrie) dupa ce cateva ciocniri au izbucnit in timpul unui protest in fața parlamentului impotriva inflației in…