Doi șoferi implicați într-un accident mortal în Alba nu pot fi încă judecați. Procurorii au făcut mai multe greșeli în dosar Doi șoferi implicați intr-un accident mortal in Alba nu pot fi inca judecați. Procurorii au facut mai multe greșeli in dosar Doi șoferi implicați intr-un accident rutier mortal petrecut in urma cu trei ani in județul Alba nu pot fi inca judecați deoarece procurorii au intocmit greșit rechizitoriul. Este vorba despre un accident petrecut pe raza comunei Razboieni, unde in urma ciocnirii dintre un Touareg și un Porsche, a decedat un barbat pasager in cea de […] Citește Doi șoferi implicați intr-un accident mortal in Alba nu pot fi inca judecați. Procurorii au facut mai multe greșeli in dosar in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

