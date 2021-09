Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș trei barbați care au comis infracțiuni rutiere. Le-au fost intocmite dosare penale. In 19 septembrie, in jurul orei 00:20, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sannicolau Mare au oprit pentru control, in comuna Periam, un autoturism condus de un tanar…

- Peste 2300 de conducatori auto au incalcat regulile de circulație rutiera in acest weekend, anunța Inspectoratul Național de Patrulare. Totodata, peste 80 de pietoni au fost prinși de oamenii legii in timp ce traversau strada neregulamentar.

- Tot mai mulți tineri șoferi sunt prinși de catre polițiști drogați la volan. In ultimele 48 de ore, doi șoferi s-au urcat la volan sub influența substanțelor psihoactive. Potrivit IPJ Salaj, in noaptea de 16 septembrie 2021 la ora 01:40, polițiștii Biroului Rutier au depistat in flagrant delict un conducator…

- Dosare penale pe banda rulanta, vineri și sambata, pe drumurile din Timiș. Polițiștii de la rutiera au depistat in trafic mai mulți șoferi care au urcat la volan bauți, drogați sau fara permis de conducere.

- Polițiștii clujeni au prins 5 șoferi conducând sub influența alcoolului în acest weekend pe raza județului Cluj. Aceștia au fost prinși pe drumurile din Dej și Huedin: „Dej: La data de 15 august a.c., în jurul orei…

- Infracțiuni la regimul rutier constatate de polițiștii vranceni La data de 10 iulie, ora 18:33, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Gugești au oprit in trafic un tanar, de 22 de ani, din comuna Slobozia Bradului, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 2 E85, care avea dreptul…

- Infracțiuni la regimul rutier constatate de polițiștii vranceni La data de 7 iulie, ora 15:23, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au oprit in trafic, pe o strada din orașul Odobești, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 50 de ani, din localitate, aflat sub influența bauturilor…

- La data de 21 iunie 2021, in jurul orei 16.30, polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 25 ani, din municipiul București, care conducea un autovehicul pe DN73A, pe raza Stațiunii Rașnov din județul Brașov. La testarea conducatorului auto…