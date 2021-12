Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, jurul orei 14.45, polițiștii au fost sesizați referitor la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale pe strada Corneliu Coposu din municipiul Cluj-Napoca, in urma caruia s-ar fi iscat o stare conflictuala. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, constatand faptul ca in urma unui eveniment…

- La data de 15.11.2021, in jurul orei 19:40, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe bulevardul Republicii, din municipiul Hunedoara, a izbucnit un conflict spontan in trafic, intre un tanar de 19 ani, din Simeria si un barbat de 35 de ani, din municipiul Hunedoara.…

- Rasturnare de situație in urma bataii din VIVO Cluj-Napoca . Daca pana astazi, pe langa sancțiuni, știam de un dosar penal intocmit pentru infracțiunea de loviri și alte violențe, polițiștii au anunțat ca urmarirea penala s-a extins și pe purtare abuziva. In sarcina tanarului batut de paznicii PP Protect,…

- A fost adevarat scandal joi seara, in zona restaurantelor din complexul comercial Vivo din Cluj-Napoca, unde un tanar a sarit la bataie cu paznicii magazinului dupa ce i s-a solicitat certificatul verde digital pentru a patrunde in zona de servit masa. Conform IPJ Cluj, iIn cursul serii de ieri, 21…

- Scene incredibile s-au petrecut vineri noaptea in curtea Spitalului Județean de Urgența din Tulcea. Un barbat a fost luat la bataie de paznicul unitații medicale. Ar fi vorba despre un pacient adus cu ambulanța, spune un martor. Polițiștii au deschis o ancheta și incearca sa faca lumina in acest caz.…

- In weekend-ul tocmai incheiat, polițiștii rutieri au acționat pe raza intregului județ pentru asigurarea unui climat de siguranța rutiera, cat și pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. In perioada 8-10 octombrie, polițiștii au acționat cu precadere pentru depistarea…

- In dimineata de 2 octombrie, politisti din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Sarat au fost sesizați și au intervenit pentru efectuarea de verificari in cazul unui scandal produs pe o strada din localitate. La fata locului, politistii au constatat ca un tanar, in varsta de 22 de ani, din…

- O disputa, incheiata cu un pumn, a avut loc marți, pe strada Eroilor, din municipiul Cluj-Napoca, insa autoritațile nu au intervenit. Un jurnalist clujean a povestit cum a fost martorul unei dispute in centrul municipiului, care s-a incheiat prin simplul fapt ca el a intervenit, strigand la agresor.…