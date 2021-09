Accident grav, joi dimineața, intre localitațile Capușu Mare și Gilau, din județul Cluj, unde doi oameni au murit dupa ce mașinile in care se aflau s-au izbit violent, scrie Monitorul de Cluj. Tragedia a avut loc, joi dimineața, in jurul orei 06:20 la ieșirea din Capușu Mare spre Gilau din județul Cluj. Cel care a sunat la 112 a fost un martor. Ajunși la fața locului, militarii de la ISU Cluj i-au gasit pe cei doi șoferi in stop cardio-respirator, incarcerați in mașinile lor. „Salvatorii au inceput imediat manevrele de resuscitare pentru ambele persoane, insa, din pacate, dupa mai bine de o ora…