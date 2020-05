Stiri pe aceeasi tema

- Doi șoferi din capitala, depistați in stare de ebrietate la volan. Primul șofer a fost depistat pe strada Alba Iulia in timp ce se deplasa haotic pe strada. Șoferul, in varsta de 44 de ani, fost supus testarii alcoolscopice, iar rezultatul inregistrat a fost de 1.

- Cazurile de șoferi prinși in stare de ebrietate la volan, mai ales pe timp de noapte, nu au disparut nici in aceasta perioada critica. Nu mai puțin de trei șoferi au fost prinși bauți la volan de polițiști, pe parcursul zilei de marți, 14 aprilie. Pe langa dosare penale, polițiștii i-au amendat și ...

- Pe langa faptul ca au o misiune grea - de a supraveghea peste 20 de mii de persoane aflate in carantina, polițiștii trebuie sa monitorizeze și traficul rutier, pentru ca și in timpul starii de urgența unii șoferi sfideaza legea flagrant.

- La data de 4 aprilie a.c., politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Tulcea au depistat un barbat in varsta de 40 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea, o autoutilitara, pe strada Dianei, din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, cu o concentratie de 0,42 mg l alcool…

- Un numar de 728 de șoferi care s-au urcat la volan sub influența substanțelor psihoactive au fost prinși de polițiști, in 2019, cei mai mulți fiind in Capitala, respectiv 238, potrivit unui raspuns transmis de Poliția Romana, la solicitarea MEDIAFAX.De asemenea, pe parcursului anului 2019,…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Horoatu Crasnei efectueaza cercetari in doua dosare penale privind infractiunea de conducere sub influenta bauturilor alcoolice, fapte constatate pe Drumul Comunal 77. La data de 10 februarie a.c., ora 0920 , politistii au oprit pentru control pe Drumul Comunal…

- In zilele de odihna, peste 1 330 de șoferi au incalcat Regulamentul Circulației Rutiere, expunand intenționat pericolului participanții la trafic. Dintre aceștia, 24 de șoferi au fost prinși bauți la volan.