- Polițiștii de frontiera suceveni efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de contrabanda cu privire la doi șoferi, un barbat și o femeie, care au fost depistați in PTF Siret, in timp ce incercau sa introduca in Romania, cu ajutorul a doua microbuze țigari peste limita normala admisa…

- Luni, 19 septembrie, la ora 17.56, polițiștii din Borșa au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe strada 22 Decembrie din oraș. In urma celor constatate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de un barbat de 37 de ani din oraș, inspre cartierul Baia Borșa,…

- Polițiștii Biroului Autostrada A1 Ramnicu Valcea – Deva au intervenit vineri dimineața, 16 septembrie, la un accident rutier produs in zona Aeroport Sibiu, pe sensul Deva – Sibiu. Din primele cercetari efectuate, se pare ca, in timp ce conducea un microbuz transport persoane, in care se aflau doi pasageri,…

- Polițiștii de frontiera satmareni au identificat la intrarea in țara un cetațean roman, cautat de autoritațile romane pentru savarsirea infractiunii de furt. Marți, 6 septembrie a.c., in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania un satmarean in…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori ai IPJ Satu Mare au depistat 40 de cetateni din Bangladesh si Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in final in Italia, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial…

- Autoritațile de frontiera din cadrul Aeroportului Internațional București Henri Coanda au descoperit, in bagajele unui roman, aproximativ 4.000 pachete cu țigari, pe care acesta incerca sa le introduca ilegal in Romania. Astazi, in jurul orei 02.30, la P.T.F. Aeroportul Internațional Henri Coanda s-a…

- Politistii din Kauai, a patra insula ca marime din Hawaii, au arestat patru barbati, suspectati ca au vandut bijuterii contrafacute in ceea ce oamenii legii descriu ca fiind cea mai recenta inselatorie care a facut inconjurul insulelor. Politistii i-au identificat pe suspecti ca fiind originari din…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au indisponibilizat un autoturism Mercedes GLC, care figura ca fiind cautat de autoritațile din Marea Britanie. Noaptea trecuta, in jurul orei 02.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…