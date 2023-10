Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 12 septembrie, la ora 12.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați despre faptul ca pe strada Victoriei din municipiu s-a produs un accident rutier. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, un autoturism condus de catre un barbat din județul Cluj, a intrat in coliziune…

- Doi cetațeni pakistanezi au sechestrat doua persoane din Sri Lanka, la Timișoara. Inițial, au vrut sa ii treaca ilegal granița in Ungaria. In incercarea de a scapa de traficanții de persoane, unul dintre srilankezi a vrut sa coboare pe cearceafuri de la etajul cinci al unei cladiri insa a cazut și a…

- Biroul de informare publica si relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Prin ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Timis din data de 29 august 2023 s a pus in miscare actiunea penala fata de T. M.,…

- Doi inculpati, banuiti ca ar fi profitat de situatia vulnerabila a unor persoane pe care le-ar fi exploatat prin munca, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, informeaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Covasna. Potrivit…

- La data de 24 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au reținut pentru 24 de ore doi barbați, de 19 și 33 de ani, din județul Cluj, cercetați pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. ”In fapt, la data de 6 august a.c., in jurul orei 14.00, cei doi sunt banuiți…

- Doua accidente rutiere in care și-au pierdut viața trei persoane au zguduit opinia publica din Romania! Ambele accidente rutiere au avut loc la Constanța, din cauza consumului de alcool/droguri, iar Poliția a inceput o serie de verificari pe strazile din Romanua in ultimele 24 de ore. Rezultatul? Au…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat luni doua percheziții, in localitatea Valiug, județul Caraș-Severin, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. „Din cercetarile efectuate…

- Polițiștii clujeni au continuat și sambata controalele rutiere, in municipiul Cluj-Napoca și pe principalele artere județene, sub forma unor filtre rutiere, in contextul desfașurarii festivalului Untold.