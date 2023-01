Stiri pe aceeasi tema

- Nu a existat inceput de an fara sa fie și șoferi prinși bauți la volan sau cu viteza excesiva. Fiind minivacanța de Anul Nou fiecare se grabea undeva. Iar acum vor merge pe jos, o perioada cel puțin. In ceea ce privește siguranța circulației pe drumurile publice, in perioada minivacanței de revelion…

- Permise reținute, șoferi amendați pentru viteza, sancțiuni de peste 20.000 de lei. Acțiunile Poliției Alba, de sarbatori Polițiștii din Alba au raspuns la zeci de apeluri prin 112, au amendat șoferi pentru viteza, au reținut permise și au aplicat sancțiuni, in a doua zi de Craciun. Potrivit IPJ Alba,…

- Șoferi beți, la volanul autoturismului, prinși de polițiștii din Alba, in prima zi de Craciun. Cea mai mare alcoolemie, 0,59 mg/l Șoferi beți, la volanul autoturismului, prinși de polițiștii din Alba, in prima zi de Craciun. Cea mai mare alcoolemie, 0,59 mg/l La data de 25 decembrie 2022, in jurul orei…

- In ultimele zile, polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Salaj au depistat in trafic nenumarați conducatori auto aflați sub influența bauturilor alcoolice sau a drogurilor. Numai in ultimele zile, polițiștii au depistat patru oferi care conduceai chiar daca au consumat alcool. Un astfel de șofer…

- Polițiștii de la Serviciul Județean Transporturi Suceava au organizat, sambata dimineața, o acțiune cu efective sporite, cinci echipaje acționand in control in zona trecerilor la nivel cu calea ferata pe zonele Suceava-Verești, Suceava-Paltinoasa și Dornești – Radauți – Putna. Pe langa ...

- Un tanar de 23 de ani din Roșia a furat ieri noapte un Duster al poliției rutiere Sibiu și a oprit mașini in trafic, prezentandu-se drept polițist, relateaza Turnul Sfatului.Informația prezentata inițial de un fost agent de poliție, iar apoi a fost confirmata de IPJ Sibiu.Polițiștii susțin ca tanarul…

- Mare atenție unde va parcați mașinile. Polițiștii rutieri au dreptul sa ridice și mașinile staționate neregulamentar pe trotuar, potrivit unui proiect adoptat miercuri de deputați. Pana acum, mașinile puteau fi ridicate doar de pe șosea. La votul propunerii legislative s-au inregistrat 232 de voturi…

- Noua persoane au fost reținute in dosarul in care mai mulți șoferi au obținut permisul de conducere deși nu știau sa citeasca sau sa scrie. Operațiunea „sufleorul" a adus in fața polițiștilor din Ilfov peste 40 de persoane care au platit pana la 7.500 de euro pentru a deveni șoferi. Dupa ce au fost…