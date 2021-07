Aflați sub influența bauturilor alcoolice, doi șoferi au fost implicați sambata seara intr-un accident auto pe Calea Martirilor, iar patru persoane au ajuns la spital, printre care și o femeie insarcinata. Elena Megherea, purtator de cuvant la ISU Timiș, ne-a declarat ca in accident au fost implicate șase persoane care se aflau in cele doua […] Articolul Doi șoferi bauți s-au ciocnit pe Calea Martirilor. Cinci persoane au ajuns la spital a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .