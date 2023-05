Doi şoferi băuţi au fost depistaţi în trafic - Unul dintre ei a provocat un accident rutier fără victime Doi soferi bauti au fost depistati in trafic - Unul dintre ei a provocat un accident rutier fara victime. Doi soferi bauti au fost depistati in trafic de catre politistii suceveni, iar unul dintre conducatorii auto a provocat un accident rutier fara victime, ci numai cu pagube materiale. CITESTE SI Barbat arestat preventiv dupa ce a incalcat ordinul de protectie care ii interzicea sa se apropie de sora sa 18:54 10 Tanar, ranit dupa ce motocicleta pe care o conducea s-a izbit de un autoturism - Motociclistul nu are permis de conducere, iar vehiculul nu este inmatriculat 18:50 15 Tata și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

