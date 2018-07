Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru a promovat examenul de bacalaureat cu media 9,55, confirmand pasiunea pentru fizica cu un binemeritat 10. Seful de promotie s-a stabilit dupa sustinerea examenului de bacalaureat in functie de media obtinuta la acest examen si media generala pe ani de studiu,, Alexandru si colega lui Adina …

- Colegiul National Militar „Stefan cel Mare" Campulung Moldovenesc se poate mandri in acest an cu doi sefi de promotie, acest statut fiind oferit celor mai merituosi elevi, in functie de media obtinuta la examenul de bacalaureat si media generala din anii de studiu. Absolventii Adina ...

- Fosta Miss Boboc, plutonierul major Alina Andreea Gheorghe a terminat Colegiul National Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza ca sefa de promotie. Alina a fost prima la bacalaureat, cu media 9,90, si a absolvit cei patru ani de liceu cu media generala 9,98, iar in ultimii trei ani de scoala a avut…

- Fosta Miss Boboc, plutonierul major Alina Andreea Gheorghe a terminat Colegiul National Militar ”Dimitrie Cantemir” din Breaza ca sefa de promotie. Alina a fost prima la bacalaureat, cu media 9,90, si a absolvit cei patru ani de liceu cu media generala 9,98, iar in ultimii trei ani de scoala a avut…

- Eleva de 10 este sefa de promotie!In urma cu 4 ani Alina Andreea Gheorghe a ales sa parcurga un drum al vietii, o scara catre succes. Prima treapta a fost Colegiul National Militar “Dimitrie Cantemir”, unde s-a remarcat ca o eleva cu rezultate deosebite in activitatea scolara si extrascolara, dar si…

- Miercuri, 27 iunie, la Colegiul National Militar „Stefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc s-a desfasurat ultima etapa a admiterii. Candidatii admisi la proba eliminatorie, desfasurata pe data de 18 mai, au fost ierarhizati potrivit mediilor finale de admitere (50% nota de la testul ...

- Miercuri, 13 iunie, a avut loc apelul solemn al absolvenților promoției 2018 din Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Campulung Moldovenesc. Apelul de seara este un moment din programul zilnic al elevilor de colegiu militar și se executa numeric pe subunitați de catre elevii gradați. La ...

- Elevul sergent Andrei Alexandru Savin, de la Colegiul National Militar „Stefan cel Mare" Campulung Moldovenesc, a fost admis la Academia Fortelor Aeriene a Statelor Unite din Colorado Springs (United States Air Force Military Academy).Tanarul va petrece urmatorii patru ani peste ocean, ...