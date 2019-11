Primii 55 de secretari de stat au fost demiși dupa ce guvernul a fost schimbat. Astfel, astazi, in Monitorul Oficial au fost publicate deciziile de eliberare din funcție. Printre aceștia se numara și doi secretari de stat din județul Timiș. Este vorba de Petru Andea, secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatații, și Ion Ardeal […] Articolul Doi secretari de stat din Timiș, schimbați din funcție. Ion Ardeal Ieremia: „Ignoranța in ceea ce privește Timișoara 2021 se pastreaza la proporții alarmante” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .