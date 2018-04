Doi schiori au murit în urma unei avalanşe în Alpii Italieni Doi schiori au murit si cel putin unul este dat disparut in urma unei avalanse produse sambata in nord-vestul Alpilor Italieni, transmite agentia italiana de presa ANSA, citata de DPA. Incidentul care a implicat "mai multi schiori" s-a petrecut la Pila, o statiune de schi din regiunea Valle d'Aosta, a informat Serviciul italian de salvare alpina pe contul sau de Twitter. Potrivit ANSA, "cel putin cinci persoane" au fost lovite de avalansa, dintre care doua au fost descoperite decedate, iar alte doua, aflate in stare de hipotermie, au fost salvate. Serviciul de salvare alpina a confirmat moartea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

