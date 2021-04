Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, doi scafandri care supravegheau lucrarile de extindere a plajei Eforie Nord au murit inecați in Marea Neagra. Victimele, un scafandru de 54 de ani și un geolog de 32 de ani, lucrau la o firma privata specializata in cercetare și inginerie marina. Cei doi monitorizau procesul de nisipare…

