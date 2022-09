Stiri pe aceeasi tema

- TROFEU… Copiii de la Sporting Tigers Vaslui, campioni la Cupa Stelele Viitorului – București. Grupa 2016, pregatita de Andrei Balan, a caștigat ediția 2022 a turneului de fotbal pentru copii și juniori de la București, dupa ce a invins in marea finala pe Universitatea Cluj, scor 5-4, dupa executarea…

- S-A DECIS… Cu trei saptamani inaintea startului ediției 2022-2023 a Ligii 3, Rapid Brodoc și-a conturat in mare parte lotul. “Alb-vișinii” s-au desparțit in aceasta vara de mai mulți jucatori, iar in locul au venit jucatori cu experiența la nivelul Ligii 3, in mare parte de la Hușana Huși. Rapid Brodoc…

- COȘMAR… Azi noapte in localitatea Badeana, comuna Tutova, pe DN 24, s-a produs un grav accident de circulație soldat cu doua victime! Doi tineri din comuna Dodești, șoferul de 22 de ani și pasagera sa din dreapta, de 17 ani, care circulau spre ieșirea din Badeana spre Tutova, au intrat in coliziune…

- TRANSFERURI… Ramasa fara cativa jucatori din sezonul trecut, Rapid Brodoc incearca sa-si completeze lotul din mers. Pe langa juniorii U19 adusi de la Poli Iasi, “alb-visinii” incearca acum aducerea unor jucatori cu experienta, precum Bogdan Panait, ultima data la Sporting Juniorul Vaslui si Cosmin Rotaru…

- EMOȚIE… Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad invita melomanii barladeni la concertul susținut de Bogdan Alexandru Costache și Liliana Iacobescu, din cadrul turneului “Emotions”. Acesta cuprinde șase recitaluri de lansare a albumului de muzica clasica „Emotions” ce au avut și vor avea loc la Odorheiu Secuiesc,…

- TUPEU DE MOLDOVEAN… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința a doi conducatori auto care au fost depistați conducand autovehicule care nu aveau drept de circulație pe drumurile publice din Romania. Ambii s-au prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- SARBATOARE LA EPISCOPIE… Sfinții Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii Catedralei Episcopale din Huși, vor fi praznuiți la Huși intr-un mod cu totul deosebit. Programul de slujba cu ocazia hramului este urmatorul: Marți, 28 iunie la ora 17.00 – Vecernia Mare și Litia Curtea Catedralei Episcopale. Slujba…

- Rugby “STEJARI”… Trei rugbysti din Barlad vor reprezenta Romania la Campionatul European de rugby in 7. Este vorba despre Robert Neagu, Cosmin Iliuta (ambii de la CSA Steaua Bucuresti) si Alexandru Tigla (Stiinta Baia Mare), jucatori crescuti la CSS Barlad si RC Barlad. Echipa de rugby in 7 a Romaniei…