- Patru cetateni romani stabiliti in Marea Britanie sunt acuzati de furtul unor bunuri in valoare de zeci de milioane de lire sterline. Victima este Tamara Ecclestone, fiica unui cunoscut magnat.

- Andrea Bocelli a marturisit ca se simte jignit și umilit de masurile impuse impotriva coronavirusului in Italia. Artistul contesta noile reguli impuse de autoritați, in contextul pandemiei de coronavirus.

- Grupul era profilat pe savasirea de infractiuni din sfera criminalitatii informatice, precum si infractiuni de fals si de coruptie.Judecatorii de la Tribunalul Prahova au emis opt mandate de arestare preventiva in dosarul celor 61 de perchezitii domiciliare de zilele trecute derulate in in judetele…

- Peste 60 de perchezitii au fost efectuate in aceasta dimineata in Bucuresti si in judetele Prahova, Dambovița, Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Botoșani, Dolj și Constanța, la o grupare care facilita obtinerea in mod fraudulos de permise de conducere. Doritorii primeau, in schimbul a cate 3.000 de euro, permise…

- Prima crima s-a petrecut in 2017, cand tanarul abia implinise 20 de ani. Ajuns dupa gratii cu o pedeapsa de 11 ani, condamnatul a mai savarsit o crima, in 2020, ucigand cu pumnii un coleg de detentie.

- ANM a emis o alerta cod roșu de ploi torențiale pentru mai multe localitați ale județului Galați. De asemenea, mai multe zone din Giurgiu și Teleorman sunt sub cod portocaliu de vreme rea, anunța MEDIAFAX.Pana la ora 17:00, in localitațile Targu Bujor, Berești-Meria, Cavadinești, Vladești,…

- Meteorologii au emis o atentionare de vant puternic, averse și grindina pentru București, pana la 21.30. Alte cinci județe sunt sub avertizare cod galben.In Capitala se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale de 50 - 55 km/h, averse ce vor cumula pana la 10...15 l/mp, izolat 20 l/mp…

- Pana astazi, 27 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.594 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 ( coronavirus ). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.162 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1219 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…