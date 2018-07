Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Luca, director general Synevo Romania, a fost numit Managing Director pentru Europa de Sud Est, poziție din care va coordona activitatea lanțului de laboratoare medicale și centre de recoltare din cinci piețe, respectiv Romania, Bulgaria, Republica Moldova, Serbia și Georgia. Synevo este in…

- Aceasta relație s-a dezvoltat pornind de la o amiciție personala intre reprezentanții universitații din SUA și medici aradeni, respectiv cadre universitare ale UVVG, absolvenți ai aceleași serii a Facultații de Medicina in urma cu cateva decenii. Proiectul este acceptat și sprijinit de Universitatea…

- Traseul in lungime de aproximativ 3.100 de kilometri va fi strabatut cu un caiac de dublu. Echipajul va fi format din prof.univ.dr. Marin Chirazi de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, care este si coordonator de proiect, si Iulian Andon, student…

- Cinci arome testate in laborator au produs leziuni la nivelul functiilor cu rol protector al celulelor endoteliale care captusesc interiorul vaselor de sange si al inimii, a notat una dintre autorii studiului, Jessica Fetterman, profesor-asistent la Facultatea de Medicina a Universitatii din Boston.…

- Fosilele unui mamifer preistoric, contemporan acum aproape 70 de milioane de ani cu dinozaurii pitici din Transilvania, au fost descoperite in Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului (GDTH) de o echipa internationala de cercetatori, condusa de dr. Zoltan Csiki-Sava, de la Facultatea de Geologie si Geofizica…

- Alexandru Patrascu are doar 31 de ani si, din luna ianuarie a acestui an, este medic ortoped la Spitalul ”Sf. Dimitrie” din Targu Neamt. De loc din Republica Moldova, a ajuns in Romania in clasa a VII-a si a urmat cursurile Liceului ”Vasile Alecsandri” din Iasi. Absolvent al Facultatii de Medicina din…

- Una dintre cele mai importante personalitați ale medicinei romanești, Prof. Dr. Vasile Astarastoae, fost rector al Universitații de Medicina și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, membru al mai multor organizații științifice naționale și internaționale, a dezvaluit un caz petrecut chiar sub ochii lui,…

- Medicul si scriitorul Vasile Voiculescu s-a nascut in comuna Parscov, judetul Buzau, la 27 noiembrie 1884. Fiu de taran, si-a petrecut copilaria intr-o atmosfera rurala traditionala. A absolvit liceul “Gheorghe Lazar” din Bucuresti (1902), apoi a urmat cursurile Facultatii de Litere si Filosofie a Universitatii…