Stiri pe aceeasi tema

- Doi galațeni au fost arestati preventiv in dosarul "Cocaina de la Marea Neagra", transmit Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Tulcea. La data de 21 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Tulcea au pus in executare doua mandate de arestare preventiva…

- Patru persoane si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs, joi, intre localitatile Tutova si Priponesti, la iesirea din judetul Vaslui spre Galati. Potrivit primelor informații, un autoturism Mazda, inmatriculat in Vaslui, a intrat intr-un TIR, din Republica Moldova, care era oprit pe marginea…

- Potrivit datelor puse la dispoziție de Grupul de Comunicare Strategica, 4.964 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore din cele 35.406 de teste PCR și rapide efectuate in acest interval. In secțiile ATI situația devine tot mai critica. Medicii spun ca nu mai au locuri libele.…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca aproximativ 9000 de persoane programate pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca s-au retras im prima parte a zilei de vineri. Din cele 200.000 persoane inscrise la vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca, 9000 s-au retras, vineri, pana in jurul orei 11:00, ceea…

- O nava ruseasca s-a scufundat, joi dimineața, in Marea Neagra. Un echipaj romanesc intervine pentru salvarea marinarilor aflati la bord. Zece dintre ei au fost salvati, un marinar a decedat, iar pentru doi operatiunea de salvare e in derulare. Potrivit reprezentantilor Agentiei Romane de Salvare a Vietii…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat intr-un interviu acordat Antena 3 ca are ca prioritate turismul și este in dialog, cu omologii sai din mai multe state, pe tema accesului turistului roman in concediile de la vara, bineințeles, in condițiile in care situația epidemiologica o va permite.…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat ca, pana la acest moment, circa 3.500 – 3.600 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus dupa ce au primit prima doza de ser, relateaza Agerpres. “Sunt circa 3.500…