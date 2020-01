Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni romani, de 18 si 25 de ani, au vrut sa se imbogateasca rapid, insa au confundat casa de marcat cu cantarul din brutarie in care au intrat sa fure. Intreaga poveste a avut loc in orasul Riposto, Catania, Italia.

- Consiliul Național al Elevilor solicita ministrului Educației și Cercetarii retragerea proiectului de ordin privind structura anului școlar 2020-2021, potrivit caruia cursurile in noul an școlar vor incepe in 14 septembrie 2020, iar vacanța de iarna nu va mai fi asimilata cu vacanța intersemestriala.…

- "In seara de 23 decembrie, i-am trimis președintelui Consiliului scrisoarea formala prin care demisionez din funcția de ministru al Educației, al Universitaților și al Cercetarii. (…) Motivele au fost aceleasi pe care le stiu cu totii de mult timp: mi-am acceptat misiunea cu conditia de a pune capat…

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat ca vor fi create doua ministere separate in locul Ministerului Educatiei, Universitatilor si Cercetarii, al carui titular, Lorenzo Fioramonti, a demisionat saptamana aceasta, provocand o minicriza in guvernul de coalitie de la Roma, relateaza EFE, conform…

- Ministrul italian al educatiei, Lorenzo Fioramonti, a declarat miercuri pentru Reuters ca si-a dat demisia dupa ce nu a reusit sa obtina de la guvern majorarea alocarii bugetare despre care afirma ca este necesara pentru imbunatatirea calitatii scolilor si a universitatilor.

- Executivul a adoptat in ședința de pe data de 20 decembrie prorogarea unor termene și condiții privind desfașurarea unor examene (Evaluarea Naționala și Bacalaureat) și a admiterii la liceu. Prin aceasta decizie, Guvernul a corelat modalitatea de evaluare, pe discipline, cu modalitatea de predare-invațare,…

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC) ii solicita premierului Ludovic Orban sa ii demita pe ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, și pe secretarul general al ministerului, Ioana Lazar, acuzand ca cei doi ca se impotrivesc accesului la educație al elevilor din Romania, potrivit Mediafax.Solicitarea…

- Ministrul desemnat al Educatiei, Monica Anisie, propune mai multe masuri pentru reducerea abandonului scolar, printre acestea aflandu-se dezvoltarea programului “Masa calda”, decontarea integrala a transportului, consilierea la scoala si programul “Scoala dupa scoala”. Anisie sustine ca ”invatamantul…