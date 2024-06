Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care mai mulți șoferi dau șpaga polițiștilor a fost surprins de camerele video. Banii, inmanați cu actele au fost refuzați de polițiștii din Albania. In ciuda cadrului juridic strict pentru incidentele de mita, astfel de incidente au loc in multe țari, inclusiv in Albania. Dovada sunt cateva…

- Trei barbați romani au fost arestați duminica la Colijnsplaat, in sudul Olandei, dupa ce in mașina lor au fost gasite o pușca cu aer comprimat și un fazan impușcat. Unul dintre barbați a declarat ca arma ii aparține și ca a impușcat pasarea din mașina, relateaza site-ul regional de știri HVZeeland.Poliția…

- Turiștii romani vor beneficia de oferte similare celor din Germania și din alte țari afiliate la rețeaua internaționala RTK, avand mai multe oferte de cazare și servicii de cea mai buna calitate, la prețuri mai mici decat pana in prezent.

- In fruntea brigazii „tricolore” la Campionatul European de fotbal – EURO 2024, care va avea loc in Germania in perioada 14 iunie-14 iulie, se afla patru arbitri romani, conform anunțului facut de Comisia de Arbitri a UEFA și preluat de site-ul Federației Romane de Fotbal. Potrivit informațiilor, brigada…

- In weekend au avut loc operațiuni de poliție in Demmin și Neustrelitz, dupa ce cetațenii au informat autoritațile despre prezența unor posibili infractori in cele doua orașele germane. Dupa cercetari, poliția a anunțat ca toți cei vizați sunt romani, scrie cotidianul Nord Kurier.Potrivit uuni comunicat,…

- La primele ore ale dimineții de duminica, trei barbați au atacat la intamplare trecatori in centrul orașului Ansbach și i-au ranit grav. Dupa cum a aflat site-ul german de știri Nius, de la poliție, e vorba despre trei barbați romani de 18, 21 și 34 de ani.In jurul orei 3:10, duminica, trecatorii au…

- Spitalele regionale organizeaza acum șantierul Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Asigurații romani platesc 42 de miliarde de lei in fiecare an pentru contribuții la sanatate, dublu fața de acum 5 ani, cand suma se ridica la aproximativ 27 de miliarde de lei. Banii reprezinta cam 77% din bugetul total…