- Doi romani care au fost transportați din China in Germania, prin zboruri medicale, au ajuns duminica seara in București. Aceștia nu prezinta simptome specifice coronavirusului, insa vor fi plasați in carantina pentru a fi testați și supravegheați, informeaza Ministerul Sanatații.Doi cetațeni…

- Autoritațile au gasit o soluție pentru ca romanii sa nu mai zboare in același avion cu cetațeni care vin din China. Doi romani au fost aduși din China, prin Germania. Cei doi au ajuns in București cu o aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane. Aeronava este configurata pentru misiuni de evacuare…

- Doi barbati romani, care au fost evacuati din China la Berlin, au fost adusi in tara duminica seara cu o aeronava de tip C-27J Spartan apartinand Fortelor Aeriene Romane. Cei doi vor fi testati pentru coronavirus, dupa care vor ramane inca 14 zile sub supraveghere medicala, anunta Ministerul Sanatatii.

- Producatorul auto american Tesla a anuntat unde va construi prima fabrica din afara SUA, investitie de 2 miliarde de dolari, unde va incepe sa produca vehicule electrice de Model 3. Elon Musk a anunțat in Germania ca prima fabrica europeana a companiei va fi construita langa Berlin. De cațiva ani se…

- ​Elon Musk a anunțat în Germania ca prima fabrica europeana a companiei va fi construita lânga Berlin. De câțiva ani se vorbește de acesta fabrica, s-a vehiculat și Slovacia, iar pe plan local au fost oameni care au sperat ca România ar putea fi aleasa. Fabrica va construi noul…