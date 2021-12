Stiri pe aceeasi tema

- O familie de romani stabilita de mai mulți ani in Italia a avut parte de momente de coșmar. Din nefericire, toți membrii familiei au fost implicați intr-un accident rutier mortal. Mezina familiei, o fetița in varsta de 12 ani, se zbate acum intre viața și moarte, in urma impactului extrem de violent.

- Cei trei consilieri din cadrul APIA Arad care au fost prinsi in flagrant luand mita in urma cu aproape o luna, au declarat ca au recunoscut faptele care sunt retinute in sarcina lor si au fost condamnati la inchisoare cu suspendare. Doi dintre consilieri au fost condamnati la cate 2 ani si 6 luni de…

- Un roman in varsta de 26 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viața in Italia, pentru uciderea cu cruzime a fetiței de 18 luni a iubitei sale. Romanul ar fi violat copila și apoi a batut-o pana la...

- O familie de tineri romani a fost distrusa de o intamplare neașteptata, in Italia, acolo unde soțul, care cauta sa se bucure de placerile oferite de o prostituata, și-a descoperit soția in timp ce negocia cu alt client, scrie portalul italian de știri Frosinone Web . Sursa citata relateaza povestea…

- Mihai Constantin V. și-a injunghiat mortal un conațional, pe nume Ionuț R. pe atunci in varsta de 25 de ani. Tragedia de proporții a impresionat o țara intreaga și a avut loc la Villarrubia de los Ojos, in Spania. Acum, criminalul a acceptat sa plateasca suma de 60.000 de euro, despagubiri pentru familia…

- Oribila fapta ar fi avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, 23 octombrie. Polițiștii Secției nr.10 de Poliție Rurala Valea Calugareasca au fost sesizați de catre un barbat, din comuna Albești Paleologu, despre faptul ca fratele sau și-ar fi injunghiat tatal. Victima, 54 de ani, a fost gasita decedata,…