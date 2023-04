Doi români au traversat Australia pe triciclete Doi romani au traversat Australia pe triciclete. Ei au pedalat 11.238 km, din cel mai nordic punct al continentului pana in cel mai sudic. Aventura lor a durat un an și cinci luni. Citește și: Un roman a adus la RAR un Ford fabricat in 1914 Folosind doar tricicletele lor inclinate pentru transport, ceea ce […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani au incheiat cu succes o expediție de traversare a Australiei, pe triciclete. Ei au pedalat 11.238 km, din cel mai nordic punct al continentului pana in cel mai sudic. Folosind doar tricicletele lor inclinate pentru transport, ceea ce i-a permis cuplului sa calatoreasca intr-o poziție inclinata,…

- Numai in Statele Unite, bacteriile si fungusurile rezistente la medicamente infecteaza aproape 3 milioane de persoane pe an si ucid aproximativ 35.000, potrivit Centrelor americane pentru prevenirea si controlul bolilor (CDC). Antibioticele sunt esentiale si eficiente, dar in ultimii ani utilizarea…

- Japonezii de la Nissan ne fac o surpriza de proporții, una care, cu siguranța, va diviza fanii marcii. Mai exact, constructorul nipon a publicat o imagine oficiala cu vechiul și legendarul Skyline GT-R R32, produs intre 1989 și 1994. Modelul, botezat "Godzilla" datorita succeselor sale pe circuit in…

- Pe 18 martie 1914, exploratorul roman Dumitru Dan, primul globetrotter din lume, intra pe teritoriul Regatului Belgiei si primea atestarea calatoriei sale in jurul globului. Dupa 109 ani, numele temerarului a fost rostit din nou de catre belgieni.

- Un parc de aventura spectaculos va fi inaugurat luna viitoare in Padurea Garboavele din Galați. Va avea 15 trasee, tiroliene spectaculoase, scari si poduri interconectate intre copaci, dar și o pista de bob.

- Antrenorul sucevean Adrian Chiruț n-a stat mult fara echipa dupa desparțirea de Gloria Buzau, produsa la finalul anului trecut. Tehnicianul in varsta de 39 de ani iși va continua cariera tot in Liga Naționala de handbal feminin, la CSM Slatina. Dupa ce a lasat formația buzoiana pe locul al doilea ...

- Sursa foto: Skin MD Vrei sa scapi de celulita, de pielea lasata (flasca)? De barbia dubla? De grasimea in exces de pe coapse, brațe, abdomen? Știai ca majoritatea femeilor se confrunta in timpul vieții cu problema celulitei, indiferent de stadiu? Da, este o problema frecventa care…

- Folosind o abordare genomica predictiva, cunoscuta sub numele de cartografiere varianta-la-gena, un grup de cercetatori din Texas a demonstrat ca gena Pig-Q este asociata cu reglarea somnului la oameni, muste si pestele zebra. Un studiu finantat de Institutele Nationale de Sanatate (NIH) care implica…