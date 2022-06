Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit in ultimele doua zile in conditii stranii, in judetul Valcea. Una a suferit un soc anafilactic, alta si-a pus streangul de gat in curtea casei, iar cea de-a treia s-a aruncat intr-o fantana adanca de 11 metri. A patra victima a murit intr-un accident rutier

- Tragedia de la Mihailesti continua sa fie o rana deschisa, unde datoria si viata semenilor a fost mai presus de orice.Acum 18 ani, la Mihailesti, 18 suflete si au pierdut viata, lasand in urma lor doar durere si regret.Printre acestia, au fost si 7 pompieri care au facut dovada curajului si devotamentului…

- Doi tineri care s-au dus sambata, 21 mai, la scaldat, intr-unul din helesteiele de pe raza comunei in care locuiau, Ionesti - Valcea, au murit inecati. Anchetatorii au deschis in acest caz un dosar penal.

- Doi frati de 17 si 21 de ani au murit inecati intr o balta adanca de patru metri. Tragedia a avut loc langa lacul de acumulare de pe raul Olt, din Ionesti, unde cei doi mersesera la scaldat, a anuntat ISU Valcea, conform Agerpres.ro.Potrivit sursei citate, cei doi au fost gasiti si scosi la mal intr…

- Prezentat postum vineri la Festivalul de la Cannes documentarul lui Mantas Kvedaravicius „Mariupolis 2” nu e doar o marturie impresionanta despre viața oamenilor obișnuiți din orașul ucrainean Mariupol, dar și o meditație filosofica despre ce ne determina sa luptam pentru viața.Prin definiție, cinemaul…

- Tanarul tata din Vaslui, care a sarit in foc pentru a-și salveze copiii a murit ieri, dupa o luna de suferința. Barbatul se afla internat la un spital pentru arși din Germania, dupa ce fusese transferat de la Vaslui, iar familia lui Rusu Paul Andrei, fost fotbalist la FC Focșasca, are nevoie acum de…

- Un roman s-a stins din viața, dupa ce o mașina l-a lovit din plin, in Germania. Barbatul traversa pe jos o autostrada, iar soția sa se afla pe cealalta parte, in zona de odihna. Din pacate, acesta a murit pe loc, iar nimeni nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

- O femeie de 88 de ani și-a pierdut viața, in urma unui incendiu, in propria locuința. Tragedia s-a produs in dimineața zilei de miercuri, intr-o casa de locuit din satul Caracusenii Vechi, raionul Briceni.Pompierii au fost alertați in jurul orei 07:14.